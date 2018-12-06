【日盛投顧】9日KD又向下彎

◆盤勢分析

1. 台股周四因股王 3008 大立光 11 月營收不佳等因素而下跌，終場指數下跌 232.02 點，跌幅 2.34%，收在 9684.72 點，成交金額為 1,430.94 億元，量增價跌，暫失月線 9829 點。

2. 台股本波自 9400 點上漲到 10148 點，因遇季線壓力而拉出，此次共上漲 748 點，拉回 0.5 與 0.618 幅度時，將分別在 9774 點與 9685 點，而周四最低點 9664 點已先失守這 2 個支撐，同時也失守月線 9829 點，所幸最後有守住 9685 點附近，而儘管指數有拉回下跌，但仍在 11 月兩個低點 9616 點與 9632 點之上，多方仍有機會再攻，但因已跌破 9400 點與 9616 點所連接上升趨勢線，且 9 日 KD 又自高檔拉回到 49 與 64 附近，也剛好來到 50 多空分界點作測試，因此多空雙方近日將在此低點附近作測試，同時也將拉長整理時間，因目前仍在公布 11 月營收，預期後半段將更不佳，短線壓力暫看 9800~9900 點，預估大盤極短線將在 9600~9900 點間整理，可低接高出來回操作。

3. 櫃買指數跌幅 3.28%，收在 123.81 點，櫃買指數拉回到月線與季線附近，短線兩線交叉點約在 123 點附近，此外，10/11 長黑 K 線高點 122 點附近，因此 122~123 點此處將成為週五觀察重點區，由於以往法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等賣壓再起，加上 KD 技術指標約在 82 附近再度向下交叉，因此將進行整理。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 241.29 億元；外資 - 206.95 億元、投信 - 5.33 億元、自營商 - 29.01 億元。

連接器、IC 設計、電池、車用、自行車、製鞋等族群逆勢中走強

1. 電子類股:

(1) 連接器族群: 因部分業者今年在業外等挹注之下，獲利大增，買盤增溫，包括 3322 建舜電、3432 立端與 3202 樺晟等股走強，因獲利多為業外，得留意籌碼之變化。

(2)IC 設計族群: 因 8081 致新將溢價收購 3438 類比科，也帶動此族群買盤，包括 5274 信驊、4947 昂寶 - KY 與 3588 通嘉等股也跟隨走強，短線仍以指標股類比科為觀察重點。

(3) 電池族群: 近期 6558 興能高剛掛牌上漲，加上 6121 新普 11 月營收創高，也帶動此族群動能，包括 3211 順達與 5227 立凱 - KY 等股抗跌，由於整體族群漸加溫中，可留意相關個股表現。

2. 非電子類股

(1) 車用族群: 由於族群評價已低，近日賣壓相對較小，包括 2228 劍麟、2236 百達 - KY 與 4528 江興鍛等股走強，由於此族群近期買盤漸升溫中，未來可留意買盤可否延續。

(2) 自行車族群: 因今年營運不差，買盤挹注，包括 9914 美利達與 9921 巨大等股抗跌，短線得留意量能可否持續加溫。

(3) 製鞋族群: 業績出色，買盤再度回流，包括 9910 豐泰、9904 寶成與 9802 鈺齊 - KY 等股抗跌，由於個股強度差異大，因此只留意指標股即可。