巨庭業外處分利益每股貢獻3元Q4入帳 12日舉行法說會

巨庭機械 (1539) 將於 12 月 12 日舉行法說會，公司指出，目前在手訂單約 5-6 億元，訂單能見度到明年第一季底。針對第四季本業毛利率將可維持 10% 以上，業外處分惠州廠股權可入帳，單季業績將大增。法人估，巨庭第四季業外每股貢獻 3 元以上，全年每股盈餘上看 5 元。巨庭指出，今年受大客戶訂單轉至大陸廠加上整體需求走緩，使得業績表現不佳，不過有鑑於大陸銷美圓鋸機、刨木機將課 10 至 25% 關稅，巨庭持續爭取客戶新單，儘管大陸競爭也相當激烈，但已經有客戶詢價中，預期明年有機會將訂單轉回台灣，業績可望看增。



巨庭前三季營收 20.89 億 8900 元，毛利率 9.96%，營益率 5.38%，稅前盈餘 1.32 億元，稅後淨利 1 億元，年增率 85.66%，每股盈餘 1.54 元。



巨庭第四季營收估較第三季轉淡，不過業外可望認列處分利益，法人估，處分利益每股貢獻 3 元，今年全年每股獲利有機會上看 5 元實力。