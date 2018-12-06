【永豐期貨】台指選擇權盤前－關稅人嚇壞美國股市 台股量縮回測9900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 162 點至 9878 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 38.74 點，電子期逆價差擴至 - 1.3 點，金融期轉為逆價差 - 3.81 點。現貨部分，三大法人賣超 117.63 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1888 口至 7945 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 62 口至 35888 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 444 口至 536 口。

昨天幾項利空再度讓美國股市從 G20 的歡揚氣氛中打回原型，一是美國將改派較強硬派的萊特海澤與中國進行談判，加上川普強調自己為「關稅人」，暗示若中國不妥協還是會加碼關稅，反映美中貿易摩擦並未實質解決，其二是 2~5 年的美債殖利率曲線倒掛，引發市場擔憂經濟衰退，美股三大指數跌幅均超過 3%，週三亞洲股市全數走低，台股也跳空開低失守萬點，其中以台積電、大立光為首領跌大盤，前 50 大權值股一片倒，只有三大電信龍頭以及台塑化、統一超小幅收漲，其餘 45 檔都收黑，而盤中多方幾度上攻皆未能突破跳空的開盤價，盤勢震盪走軟直到尾盤買單敲進台積電、台塑化等權值股拉抬加權指數收復 9900 點關卡，終場加權指數下跌 166.8 點或 1.654%，收在 9916.74 點，成交量能 1140.17 億，較前一日縮減 317.59 億。技術面觀察，今日台股跳空開低，萬點大關僅維持兩天，所幸價跌量縮並留下影線，顯示賣壓並未過度湧現，未來行情只要不失守下方半年線支撐，仍有望繼續整理醞釀上攻。

選擇權分析

選擇權未平最大量支撐壓力區維持在 9500~10200，不過全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 降至 1.08，主要是由於第一週選擇權結算後，新開倉的第二週買權 OI 增加幅度較高，尤其 10000 點買權高達 10582 口，明顯高過其他履約價，顯示選擇權市場氣氛觀察，指數攻上萬點的機會較小。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期降溫。 (永豐期貨研調)

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