「統一FANG+」受益憑證自2018.12.06上市

統一證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「統一 NYSE FANG+ ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（107）年 12 月 6 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00757）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 107 年 12 月 6 日。

四、事務代理機構：統一證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：統一證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：86384770。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文名稱：統一 NYSE FANG+ ETF 證券投資信託基金。

(二) 基金中文簡稱：統一 FANG+。

(三) 基金英文名稱：UPAMC NYSE FANG+ ETF。

(四) 基金英文簡稱：UPAMC FANG+ ETF。

(五) 證券代碼：00757。

(六) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000075704。

(七) 基金統一編號：73692389。

(八) 基金成立日期：107 年 11 月 27 日。

(九) 每日漲跌幅限制：無。

(十) 基金保管機構：玉山商業銀行股份有限公司。

九、旨揭基金由於指數成分股檔數最低下限僅 10 檔，指數表現易受單一個股股價波動影響，並可能影響追蹤該指數的基金績效表現，為保障投資人權益，投資人於買賣前應簽署特殊風險預告書（如附件）。