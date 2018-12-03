越南台商富林 - KY回台掛牌 12/5起競拍 12/24上市

富林 - KY(1341-TW) 為第三家回台掛牌的越南台商，預計 12 月 5 日至 7 日競拍，競拍張數為 3959 張，最低投標價格為 24.83 元，最高投標數量為 520 張，預計 12 月 11 日開標，並於 12 月 24 日掛牌上市，承銷價暫定 28.8 元。

富林塑膠工業今年啟動回台上市掛牌計畫，為越南台商第 3 家回台上市公司，也是今年唯一一家回台上市的台商，目前其主要產品乳膠皮與柔軟皮在越南市佔率已高達 86%、膠布市佔率則為 34%，為越南第一大 PVC 人造皮革業者。

除原有產品外，富林目前積極發展環保 PU 皮革，為越南首家、同時也是全球首家生產環保 PU 皮革的業者，該產線已於 10 月試產送樣給鞋業客戶，由於其為市場新品，初期將從既有客戶中詢單，明年隨著客戶陸續下單，產能也會陸續開出，將成為推升富林未來營運的主要成長動能。

展望明年，富林 - KY 董事長王源林表示，今年受到原物料漲價因素影響，直至 10 月獲利表現才接近去年水準，明年在報價已充分反映下，營收與獲利表現可望恢復 2017 年水準，毛利率也可望回升至 20-21%。

富林去年合併營收 27.6 億元，稅後純益 2.5 億元，每股稅後純益 6.88 元。今年前 3 季合併營收 21.3 億元，稅後淨利 8845 萬元，每股稅後純益 2.23 元。今年 10 月單月合併營收達 2.83 億元，創歷史新高，年增 27%。