三大法人同步買超 創1個月來單日最大 作帳行情續航力強

台股加權指數今 (3) 日強勁反彈 249.84 點，收在 10137.87 點，成交值來到 1670.94 億元，三大法人同步買超達 92.98 億元，創一個月來單日買超最大金額，外資買超 56.91 億元最多，並大賣富邦 VIX，投信也大賣元大台灣 50 反 1，顯然對年底前行情不看淡，作帳行情可期。

三大法人今日同步買超，外資及陸資買超 56.91 億元，投信買超 9.16 億元是 2 個半月來單日最大量，自營商也買超 26.92 億元。

外資前 10 大買超標的分別為元大滬深 300 正 2 多達 3.2 萬張，華邦電 2 萬張、長榮 1.3 萬張，富邦上證正 2 逾 9000 張，台積電、玉山金超過 7000 張，群創、緯創、友達和永豐金均超過 5000 張。

從外資買盤來看，顯然對陸股短線行情相當看好，同時積極布局台電、金權值股，大盤後市暫無需過於悲觀。

外資前 10 大賣超分別為富邦 VIX 多達 5.3 萬張，元大金和聯電均超過 2.4 萬張，第一金、中美晶逾萬張，新光金逾 9000 張，富邦金、大同、南亞和南亞科 5000 張上下。

投信方面，買超最多是晶電達 1.2 萬張，欣興近 9000 張，英業達、南電和聯電均逾 2000 張，聯強、錸德、合晶、遠東新和元太均超過千張。

而投信賣超以元大台灣 50 反 1 最多達 2.1 萬張，玉山金、台灣大均超過 6000 張，國泰臺灣加權反 1 和中華電 4000 張上下，第一金、兆豐金逾 3000 張，遠傳、長榮航超過 2500 張，而台灣高鐵也遭賣 1300 餘張。