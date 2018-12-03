台苯經營權之爭再起 監察人具狀質疑中資介入

台苯 (1310-TW) 再爆經營權之爭，台苯監察人徐定睿今 (3) 日向金管會證期局具狀檢舉，中資香港機構「帕米爾思資本」10 月下旬至今，大舉買進 5000 張股票，疑假借外資名義，介入台苯即將召開的股臨會董事及獨立董事改選，盼主管機關能儘速對帕米爾思大買台苯一事展開調查，以免台苯淪為「大同第二」。

台苯監察人徐定睿今日在律師徐履冰陪同下，向金管會證期局具狀檢舉，指出從今年 10 月下旬至今，香港機構「帕米爾思資本」在宏遠證券總公司營業部等多家券商，持續買進台苯股票，其中有一單券商，買進高達 5000 張，動機恐不單純。

徐定睿指出，「帕米爾思資本香港」日前才被披露疑是陸資炒股大同案的「假外資、真中資」，金管會已介入調查，尚未結案，如今再傳在台苯公司派與市場派對決經營權之爭前夕，買進高達 5000 張股票，動機存疑。

徐定睿表示，帕米爾思就是香港高原證券（Pamirs Capital (H.K.) Limited），而高原證券為上海源泉匯理集團成員之一，陸資色彩確實值得主管機關進一步查證。按現行法規，中資來台投資需先申請主管機關核准，若未先申請而查明為中資者，將依法懲處，責令限期出清股票、或命不得行使股東權利。

徐定睿強調，希望主管機關能與陸資炒股大同案採相同標準，儘速對帕米爾思大買台苯一事展開調查，以免台苯淪為「大同第二」，而自己基於監察人職責，為使公司遵循法規，維護合法權益，避免公司經營受到不當干擾，決定具狀檢舉，提請金管會秉公調查，以保障公司與股東權益。