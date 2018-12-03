【異動股】通訊行業板塊持續拉升 東方通信(600776-CN)漲停

今日午盤，截至13:00，通訊行業板塊持續拉升。東方通信(600776CN)漲停報6.22元，世紀鼎利(300050CN)漲停報5.94元，萬馬科技(300698CN)漲停報17.18元，通鼎互聯(002491CN)漲停報8.71元，新海宜(002089CN)漲停報4.54元，信維通信(300136CN)漲9.04%報27.26元，中興通訊(000063CN)漲8.20%報21.5元，天孚通信(300394CN)漲7.67%報26.53元。

國盛證券認為，通信板塊一直是市場情緒關於貿易摩擦的風向標，上周受美國參議員要求再啟動中興調查的新聞影響，中興股價回調較多。本次貿易摩擦階段性暫緩，極大利好通信板塊。隨著市場風險偏好提升，布局 5G 標的，特別是出現內生拐點的成長股，有望獲得超額收益。

國金證券建議，隨著5G商用日益臨近，5G投資將從預期走向預期落地階段。政策、標准、技術、網絡架構中等不確定性的因素將逐步確定，預期差風險也將逐步暴露，5G板塊行情將會分化，建議重點關注產業鏈中處於相對主導地位、具備一定定價權的龍頭上市公司。建議關注主設備商中興通訊，光通信龍頭光迅科技、中際旭創等;關注IDC龍頭光環新網，SaaS龍頭金蝶國際等。