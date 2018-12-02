青島啤酒黃克興：行業五年下滑 企業轉型升級穩增長

新浪財經訊 由《中國企業家》雜志社主辦的2018（第十七屆）中國企業領袖年會12月1日-2日在北京舉行，青島啤酒(30.830, 0.48, 1.58%)集團董事長黃克興在“中國經濟新動能”論壇環節坦言，2014年中國啤酒行業進入拐點，進入下行通道，到2018年已經負增長5年了，“現在行業的蛋糕在縮小。”

他稱，2018年整個中國啤酒行業都遇到了三個困難：第一，行業負增長。“改革開放40年，前35年中國啤酒行業都是一個中高速增長的速度。到2014年中國啤酒行業進入拐點，進入下行的通道，到2018年已經是負增長5年了。過大家都在分享行業成長的紅利，現在行業的蛋糕在縮小。”第二，今年啤酒行業遇到了前所未有的成本上漲壓力，啤酒上遊的包裝物，從紙箱、玻璃瓶、易拉罐，全線價格上漲非常大。 第三，消費的升級、消費的理念、消費的環境、消費的方式發生變化，給企業帶來了挑戰。

怎樣迎接挑戰？黃克興認為，現在消費者的消費發生變化，整個消費者現在消費追求的是高質量，同時還要追求精神的享受，大家都對食品安全擔憂，特別是在國外，對中國食品安全的擔憂，這就要求品質的追求是對銷售最有利的支持。第二，品種的變化。現在消費者追求多元化的消費，而不僅僅是消費傳統的一瓶啤酒，現在消費者對啤酒的消費追求多元化。第三，渠道的變化。 新零售業在變化，現在的渠道除了傳統的商超、餐飲和流通渠道之外，現在整個互聯網全系統的全渠道覆蓋。（8號樓工作室 邱慧）

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責任編輯：梁斌 SF055

