新奧集團王玉鎖:近兩年民企確實很郁悶 但已看到曙光

新浪財經訊 2018（第十七屆）中國企業領袖年會於2018年12月1日-2日在中國北京召開，新奧集團股份有限公司董事局主席王玉鎖說，近一兩年中國的民營企業“確實很郁悶。”他提到，這個郁悶既有企業在新時期產業升級轉型的痛苦，也有中美貿易戰帶來的一些關乎信心的影響。既有各個企業金融服務需求的壓力，也有一些人鼓吹“民營企業退出論”、“公私合營的困惑”，“多種因素使得中國的民營企業壓力很大。”

王玉鎖認為，11月1日召開的民營企業家座談會意味著中國的民營企業發展到一個新時代，“我們已經看到了曙光。”作為中國民營企業的特點就是嗅覺比較靈，能夠搶抓機會，王玉鎖提到，在新時代到來，很多的企業家都躍躍欲試，都想成為勇者，但這一次的勇者跟之前的勇者做的方法不應該一樣，“之前那種野蠻生長、粗放經營、不考慮資源限制的盲目擴張的時代過去了，當下需要用顛覆的創新來成為勇者，來把事業做大、做強。

王玉鎖提到，新的時期，要有戰略創新和商業模式創新，共性問題是機制創新。機制創新是推動下一輪發展的核心。他建議，用數字技術建立新時期管理機制，第一，重構企業與用戶的關系，過去後台都是為工作責任而幹，不管用戶有什麽需求，我的需求就是不要在考核中承擔責任。數字時代要解決企業要以洪湖為中心這個本質問題。第二，重構企業與員工的關系。第三，重構企業上下級之間的關系。企業必須向賦能化轉變。（8號樓工作室 邱慧 劉洋）

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責任編輯：梁斌 SF055