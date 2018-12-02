〈觀察〉老行庫拚消金業務 瞄準年輕人裝萌、找人氣歌手助陣

老行庫近年來積極衝刺消金業務，除了砸錢找人氣卡通人物助陣外，也仿效民營行庫與人氣歌手合作，提供獨享的優先購票「特權」，希望借助偶像的魅力，吸納新卡友並鞏固卡友忠誠度。

華南銀行堪稱是公股行庫中，耕耘消金業務相對積極的銀行，2016 年與「蝙蝠俠對超人：正義曙光」跨界聯名，獨家發行蝙蝠俠及超人雙卡面信用卡，之後又與三麗鷗合作，發行三麗鷗可愛明星 LED 信用卡，讓三麗鷗的人氣明星 Hello Kitty、美樂蒂與雙星仙子、布丁狗、酷企鵝躍上信用卡卡面，一推出就在市場掀起討論話題，並帶動一波辦卡熱潮。

合作金庫的 iCash 聯名卡也找來卡娜赫拉助陣，還砸重本把卡面鑲上 LED 燈與水晶，讓信用卡「發光」，此外，合庫還找來合庫世大運金牌選手江宏傑擔任宣傳大使，希望透過人氣卡通人物與運動選手加乘效果，衝刺信用卡業績。

同樣積極衝刺消金的兆豐銀行，則是仿效民營行庫，借重人氣歌手林俊傑 JJ 的魅力與票房實力，提供信用卡友將可提早一天在 12 月 11 日在指定時段到 KKTIX 售票網站優先搶票。除了優先購票權外，兆豐還鎖定重點商品，提供「e 秒刷鈦金卡」網路購票享有最高 4% 現金回饋，希望搭上 JJ 的人氣魅力，拉抬信用卡業務。