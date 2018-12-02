〈分析〉不只美中貿易戰 「消費降級」也在傷害陸股股價

關於美中貿易戰，專家總喜歡分析，這將衝擊出口商，但對於以內需為主的企業傷害相對較弱。但以中國的現況來看，並不完全適用。

關鍵因素之一，在於「消費降級」。表現在股市，在陸股目前觸底反彈之際，許多內需消費型股票卻在走弱。

消費降級正在上演

據《彭博》報導，美團點評、京東和中國最大食品飲料生產商，均準備犧牲利潤，來打一場價格大戰，以爭取消費者。其結果是，這些股票都在本月份大幅下挫。

上海 Horizon Insights 分析師 Wang Zehua 表示，由於對經濟前景樂觀程度下降，消費者對物價上漲變得更為敏感，以更務實的方式消費。

在中國，儘管兩位數的經濟成長已經過去，但是零售銷售仍在快速成長，即使是 2015 年股市泡沫破裂、硬著陸期間，也還維持 10% 以上增速。按照這種速度，全國的總銷售額每隔幾年就會翻一倍，不過最近幾個月，零售銷售成長率降至 9% 左右。

(圖: AFP)

近期發布的財報，分析師紛紛嗅出了「消費降級」的味道。

企業被迫捲入價格戰

中國送餐服務應用美團點評 (3690-HK) 22 日發布了第 3 季業績報告，儘管收入快速增長，但實現收入的成本增長得更快，造成虧損擴大。毛利占收入之比，則從去年的 35.5% 下滑至 24%。這種情況造成投資機構紛紛下調評等，並認為與同業餓了麼競爭加大。 當前股價比起 9 月上市以來，累計下挫約 25%。

京東股價今年以來一路暴跌，雖然與執行長的性侵疑雲有關，但基本面表現不佳，仍是主要原因。同樣地，公司對人才與基礎設施加大投資，技術和內容方面的支出幾乎成長一倍，雖然部分原因是為了海外擴張，但公司年度活躍用戶數，仍出現自 2014 年以來首度的連續下滑，經營難度加大。

香港珠寶零售商六福控股國際有限公司，今年早前削減非黃金產品價格，但大中華區銷售依然下滑，股價也來到 2017 年 3 月以來最低。

即使是電子商務龍頭阿里巴巴，今年也感受到壓力，公司利潤率正在下降，部分原因是線下零售和本地服務的投資加大，也說明公司為應對消費新局面的努力。

企業股價受到重創

不過真正點燃近日恐慌情緒的，可能是康師傅。他們表明競爭正在升溫，必須放棄利潤以搶占市占，帶來股價 10% 以上的暴跌，連拖累了統一集團與旺旺的股價。

(圖: AFP)

就連與康師傅幾乎不存在競爭的華潤啤酒和蒙牛乳業，股價也遭受波及。花旗分析師認為，鑒於中國瓶裝水業務特別分散，這無法代表更廣泛的趨勢，市場反應可能過度了。

但這種現象仍然強烈地反映出「消費降級」所帶來的憂慮。

Saxo Capital Markets 策略師 Eleanor Creagh 認為，中國目前不僅家庭消費前景受到壓力，而且針對消費者銷售商品的公司，正面臨不斷加劇的競爭。她認為，中國經濟明年成長還會放緩，代表著利潤率將繼續削弱。