滬深兩市低開高走滬指漲0.23% U+A0白酒股領漲

11月30日，滬深兩市股指集體小幅低開，隨後呈現出震蕩走高的格局，成交量較前兩日萎縮明顯。昨日熱點悉數回落，創投板塊分化顯著，但藍籌股逐步走強，白酒今天成為領漲板塊，隨著白酒、有色等持續衝高，三大指數整體呈現擴幅震蕩態勢。總體上，個股漲跌互半，賺錢效應逐步走強。

截止午間收盤，滬指上漲0.23%，滬指早盤收報2573.41點，漲0.23%，成交582億;深成指早盤收報7602.84點，漲0.08%，成交額813億;創業板早盤收報1312.60點，跌0.01%，成交額254億。

截止11：30分，滬股通淨流入19.44億，深股通淨流入6.5億。

從盤面上看，白酒、分散染料、鋰電池、油服等板塊漲幅居前;通信服務、5G、傳媒、知識產權、種植業等板塊跌幅居前。

華泰證券表示，今年7月底以來的政策調整未能顯著起效，原因在於“有水”但“渠未成”。2019年A股市場則有望“渠成水到，澆灌成長”。重點在於“通渠”政策的進度，需重點關註2-4月、7-8月兩個時間點。預計2019年全部A股盈利增速會回落至5.5%但呈U型，趨勢或好於2018年，A股有望回升;流動性結構決定了市場高度，小行情or大行情取決於間接融資與直接融資誰的邊際增量更顯著。