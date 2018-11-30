台股首家上市高爾夫球桿頭廠復盛應用12/18掛牌

富邦證券輔導的復盛應用 (6670-TW)，上市前競價拍賣作業今 (30) 日截止受理，於 12 月 4 日開標，富邦證券指出，復盛應用將於 12 月 18 日上市掛牌交易，為台股首家上市的高爾夫球桿頭鑄造廠。

復盛應用承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股 100 元，富邦證券指出，復盛應用的上市承銷案依競拍結果決定承銷價格，並以競拍底價的 1.2 倍 (120 元) 為承銷價格的上限。

復盛應用此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣計有 8568 張，公開申購計有 2142 張，競拍底價每股訂為 100 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價 1.2 倍為承銷價格上限，並於 12 月 6 日開始公開申購。

高爾夫球桿頭及汽車、航零組件精密鑄造廠的復盛應用，該公司最新財報顯示，公司前 3 季稅後純益達 14.97 億元，已超越去年全年獲利 13.84 億元，前 3 季每股純益為 12.13 元，確定今年為連續 4 年賺回一個股本。

復盛應用董事長李亮箴表示，高爾夫球桿頭的製造需經過上百道工序，隨著高爾夫球桿頭精品化，製造高爾夫球桿頭儼然是一項藝術工藝，管理及控制工序之間的銜接更是一門學問，由於復盛應用公司具備精密鑄造豐富經驗及紮實的鍛造技術，因此廣受國際高爾夫球具品牌商青睞。

高爾夫球頭產業在第 4 季進入市場需求旺季，復盛應用 10 月 12.88 億元，月增 1.3%，年增 0.83%，累計 1-10 月營收為 126.07 億元，年增 15.83%。