【IPO追蹤】汽車融資租賃商Metropolis今起招股 入場費近4041港元

汽車融資租賃商Metropolis Capital(08621-HK)將於11月30日公開招股，計劃配售1.8億股和公開發售2000萬股；招股價範圍由0.39至0.5港元，集資金額最多1億港元。招股截止日期為12月5日中午，並於12月12日在創業板掛牌買賣，每手8000股，入場費4040.31港元。八方融資為上市保薦人。

集團計劃將集資淨額95%用作擴大融資業務資本，5%作營運資金。業績表現方面，2016、2017、2018年上半年的收入分別為4410萬元（人民幣.下同）、4970萬元和2520萬元；利潤分別為650萬元、510萬元和270萬元，2017年盈利有所下滑主要因上市費用開支所致。期間汽車融資租賃宗數有所下降，分別為751、554和205；但每筆淨融資金額則在上揚，分別約40.5萬、44.8萬和101.8萬元，原因是來自中小企的客戶在提升所致。

集團主席兼行政總裁周大為介紹，內地商用車和乘用車融資租賃市場滲透遪率只約3、4%，相較於美國市場的2、30%，仍有很大發展空間。集團以往風險管控較為審慎，槓杆比率為本金高一倍，今後或略有提升，2018年上半年集團業務違約率下降至3%。集團收取的融資租賃息率約5-9%，年期1-3年。

今後會拓展網約車、豪華車以至物流車等市場，並考慮增加汽車保險、顧問等增值服務。暫時沒有明確派息政策。