中國燃氣佳績後逆市大跌 是錯殺還是看淡？

中國内地主要的燃氣供應商中國燃氣（00384-HK）於11月27日收市後公佈了增長強勁的2019財年上半年業績，但是市場併不買賬，股價在28日開市後逆市下跌。即使獲得眾多大行調高目標價和評級的支持，中國燃氣的股價仍下跌約5%。究竟是反應過激，還是市場看淡中國燃氣的前景而向下修正其估值？我們先來回顧一下中國燃氣的上半年業績。

收入及盈利增長令人滿意

翻開中國燃氣的中期業績，我們發現收入分類中多了一項“工程設計、建設及施工”，經過比對去年同期的業績，這項收入是從“燃氣接駁”中劃分而來。根據該公司的說法，由於工程設計、建設及施工職能的業務拓展及重要性提高，於是將該分部獨立出來。

早前發改委曾對燃氣企業的投資回報率設置不得超過7%的上限，要求按照“準許成本加合理收益”的原則製定配氣價格，而這或促使燃氣企業將終端用戶的接駁費和售氣業務與配氣劃分開來。我們猜測這是中國燃氣將配氣業務劃分開來的一個體現。

2019財年上半年，在管道燃氣和液化石油氣銷售強勁增長的帶動下，中國燃氣總收入同比增長38.3%，至288.77億港元。由於利潤率較高的燃氣接駁收入佔比下降，毛利率由26.2%，下降至22.5%。純利同比增長24.5%，至42.26億港元。扣除一次性或非經營性項目，核心盈利或同比增長21.8%，至40.28億港元。中國燃氣宣派中期息每股0.08港元，與去年同期一樣。

公司業績

燃氣企業未來增長正常化

在港上市的燃氣企業，收入當中一般有兩項重要構成：接駁費和燃氣銷售收入。其中接駁費為一次性收入，利潤較高。燃氣銷售收入則來自燃氣銷售，主要受到期内燃氣需求與氣價影響，具有可持續性。兩者相輔相成。隨著新接駁用戶增加，燃氣銷量也得到提高，因此燃氣銷售收入伴隨著接駁收入增長（見下圖）。由於前期業務拓展，接駁費在收入的佔比都較高，隨著用戶接駁率提高，燃氣銷售收入的比重也逐步提高，而一次性接駁收入的佔比則逐步下降。

中國燃氣管道燃氣銷售與接駁收入增幅

來源：公司業績，財華社

2019財年上半年，管道燃氣銷售收入同比增長41.4%，至119.74億港元，佔總收入的比重由上年同期的40.6%提高至41.5%。接駁收入同比增長35.4%，至53.13億港元，佔總收入的比重由18.8%下降至18.4%

以分部業績來看，管道燃氣銷售經營溢利同比增長23.8%，至14.99億港元，佔合計盈利的比重由去年同期的28.1%提高至29.1%。接駁業務的經營溢利則錄得11.3%的增幅，佔總收益的比重由40%下降至37.3%。

一直以來，接駁費的存在都頗具爭議，不論這項費用的存在是否必要，它都是燃氣服務公司前期賴以生存的一項營收，也是其資本累積的基礎。目前官方對接駁費是否取消仍沒有明確的態度，不過由於有傳聞指接駁費將下調，這可能影響到燃氣企業的業績表現。

該公司的主席劉明輝表示，接駁費的說法已經過時，現稱為工程安裝費，併且認為中國燃氣收取的工程安裝費平均價格已是行内最低，不會下調安裝費用。這意味著短期内，中國燃氣或不會下調接駁費。但是考慮到期内城市燃氣項目的居民用戶接駁率已提高至59.8%的水平，預計未來居民接駁收入的增長將進一步放緩。

無論如何，接駁費的地位將逐步淡化，畢竟燃氣銷售才是燃氣企業未來的增長驅動力。2019財年上半年，該公司的天然氣銷量增長33.1%，至109.77億立方米，考慮到其城市項目的各類用戶收費均有所提高，這與燃氣銷售收入41.4%的增幅相符。城市項目扣除採購價後的整體毛差為每立方米0.625元人民幣，稍微高於新奧能源（02688-HK）的0.62元人民幣。

但是，由於供不應求，近期國際天然氣價格不顧油價下跌而飙漲。今年冬季用氣高峰，天然氣價格會否因供應短缺而大漲仍值得關註。此外，中國燃氣能否將上漲的成本轉嫁予客戶也會影響其利潤表現。

除了天然氣業務外，中國燃氣還經營液化石油氣銷售及增值業務。相對來說，液化石油氣業務的收入佔比較大，但利潤率偏低。不過考慮到近期液化石油氣價格急漲，下半財年的收益表現值得期待。增值服務收入佔比不高，但利潤較吸引，未來或可成為該公司的利潤驅動力。

展望未來，中國燃氣將繼續每年增加10-20個城市燃氣項目，而目前其經營508個管道燃氣項目。該公司預計2019財年至2021財年燃氣銷氣量年增幅約為25%以上，每年居民用戶新增接駁數目分别為470萬、550萬及630萬，2019財年上半年的居民用戶新增接駁數目為214萬，則意味著下半年的新接駁居民用戶數為256萬。

2019財年上半年液化石油氣的銷量為195.8萬噸。該公司預計，2019財年至2021財年的液化石油氣銷量將分别為450萬噸、500萬噸及600萬噸。按2018財年的液化石油氣銷量為403萬噸計算，其未來三年的復合年增幅為14.2%。

估值比較

從該公司提供的數據來看，未來業績展望樂觀。再回到篇首的問題，為何中國燃氣的股價下跌？我們比較一下同行的數據。

華潤燃氣（01193-HK）截至2018年6月30日止的上半年業績顯示，銷氣量同比增長22.9%，至123.75億立方米，收入同比增長34.8%，至238.47億港元，毛利同比增長18.3%，至67.42億港元。純利增長25.2%，至26.48億港元。燃氣銷售佔總收入的比重達到76%，接駁收入的比重則為14%，遠低於中國燃氣的接駁收入比重，這反映該公司受接駁費可能下調的負面影響也較小。按現價32.40港元計，華潤燃氣的2017年往績市盈率為19.3倍，低於中國燃氣。

新奧燃氣（02688-HK）於截至2018年6月30日止的上半年錄得銷氣量84.91億立方米，同比增長22.7%，總收入同比增23.8%，至265.3億元人民幣，毛利則同比增長20.4%，至46.62億元人民幣。核心利潤同比增長25.3%，至23.89億元人民幣。相對來說，新奧燃氣的業務比較多元化，管道燃氣銷售佔比為56.2%，接駁費佔總收入的比重隻有11.3%，接駁費下調可能對其影響更小。按現價70.45港元計，新奧燃氣的2017年往績市盈率為24.2倍，高於中國燃氣。

反向推導，如果中國燃氣的估值下調是合理的，那麽或許意味著市場對接駁費的未來併不樂觀。目前中國燃氣的股價處於19.7港元-36.43港元的52週高低位區間的接近中間水平，而我們上文也分析過，該公司的業績沒有明顯的硬傷，所以錯殺的可能性比較大。不過接駁費下調對該公司的潛在影響不容忽視，而天然氣價格飙漲也是風險之一。