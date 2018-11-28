港股通續淨流出U+A0 中國太平(02601-HK)被北水「猛沽」

11月28日，港股雖然彈升350點，但港股通持續錄得北水淨流出7.82億港元。當中股王騰訊(00700-HK)雖然愈升愈火，漲升11港元或3.6%，收報314.8港元，但更多北水趁高沽貨，錄得淨沽售金額1億港元。

中國太平洋保險(02601-HK)繼續成為北水主力沽售對象，錄得淨沽售金額1.56億港元；股價走高的舜宇光學(2382-HK)，亦被北水趁高沽售，淨沽售金額達1.27億港元；同樣中國海外發展(00688-HK)亦被淨沽售0.9億港元。

港交所(00388-HK)則被北水追捧，錄得淨買入0.77億港元。

港股通成交金額65.84億港元，較昨日增加7.29億港元或12.5%；內地北水投資港股錄得淨流出7.82億港元，較昨日減少22.7%或 2.29億港元，其中來自上海北水錄得淨流出7.5億港元，來自深圳北水錄得淨流出流出0.32億港元。

滬深股通交易金額179.4億元人民幣，較昨日升12.5%或19.94億元人民幣；外資投資A股錄得淨流入25.39億元人民幣，較昨日增加16.4倍或23.93億元人民幣，其中投資上海A股錄得淨流入18.35億元人民幣，投資深圳A股錄得淨流入7.04億元人民幣。