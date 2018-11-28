滬指終結4連陰漲1%收復2600點 5G通信板塊領漲

11月28日，滬指小幅高開，深證成指、創業板指小幅低開，由於醫藥、創投板塊走弱，加之強勢股紛紛殺跌，市場指數逐步走弱。隨後三大指數探底回升，重心不斷走高，隨著通信、證券、白酒等權重板塊的迅速走強，而後伴隨知識產權保護板塊等題材股的走強，三大股指午前悉數翻紅。午後三大指數持續高位震蕩，創投、5G板塊再度活躍，尾盤指數持續走高，隨著海南板塊的強勢崛起，滬指一度收復2600點，創業板指漲近2%，總體個股漲多跌少。

截止收盤，滬指收報2601.74點，漲1.05%，成交額1196億;深成指收報7757.07點，漲1.60%，成交額1727億;創業板收報1341.08點，漲1.95%，成交額544億。

今日北上資金淨流入28.77億元，其中，滬股通淨流入20.68億，深股通淨流入8.09億;此外，滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入1.1億，資金流出最多的是康美藥業，淨流出2.75億。深股通中資金流入最多的是京東方A，淨流入1.94億，資金流出最多的是沙鋼股份，淨流出2.04億。

從盤面上看，受5G頻譜落地的預期臨近，5G通信服務板塊領漲，海南板塊再度崛起，證券、知識產權保護、手遊、文化傳媒、數字中國等板塊漲幅居前;園區開發、天津自貿區、獨角獸概念、創投、水泥等板塊跌幅居前。