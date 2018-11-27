看準遊日陸客商機 騰訊攜手LINE於日推微信支付

據《日經新聞》報導，中國大陸的騰訊 (0700-HK) 將與日本移動社群軟體營運商 LINE (3938-JP) 攜手合作，為日本小型零售商提供行動支付服務，主要是看準中國大陸遊客所帶來的旅遊商機，希望能藉此讓到日本旅遊的中國遊客也能在當地使用行動支付；此項合作計畫預計在明年正式啟動。

據日本政府統計數據，去年約有 735 萬人次的大陸旅客訪日，較 3 年前增加了 3 倍，因此積極推廣行動支付將更能吸引大陸遊客，因為大陸地區的行動支付非常發達。

騰訊金融科技副總裁陳起儒近期在 money20/20 大會上表示，除了日本外，騰訊也積極地探索其他海外行動支付的新興市場，希望能提高本地人在外地的微信使用率，讓中國遊客在其他國家也能使用微信支付進行購物。

LINE 是韓國互聯網集團 NHN 的日本子公司 NHN Japan 推出的一款即時通訊軟件。LINE Pay 作為其支付服務，可以讓用戶使用聊天應用程序向對方匯款或是在商店進行線下付款，今年第二季 LINE Pay 的交易量達 1950 億日圓，增長 83%。

LINE 表示計劃在 2021 年底之前，將籌集到的大部分資金用於擴展 LINE Pay 支付服務和其他新的金融服務。日本軟銀 (Softbank) 和雅虎 (Yahoo) 今年 7 月宣布與阿里巴巴投資的 PayTm 合作，在 2018 年秋天推出 PayPay 行動支付服務，而騰訊與 LINE 此次的合作，被視為將與前者提供的支付服務進行正面對決。