港股開高走高 恒指收漲1.73% 騰訊強升2.3%

港股恒生指數今 (26 日) 開高走高，收盤上漲 1.73%，報 26376 點；國企指數漲 1.28%，報 10521 點；紅籌指數漲 0.99%，報 4303 點；大市成交港幣 740.96 億元。

今日陸股走勢疲弱，但未影響港股，大市開盤即重返 26000 點關口上方，午後在高檔盤整，藍籌股大多上揚，力保指數穩在高檔。成交量略有回升，但總量仍不足港幣 800 億元，顯示投資者仍然頗為謹慎。

市場預期美國聯準會升息速度將減緩，帶動港股地產股攀高，新世界 (0017-HK) 漲 3.7%、恒地 (0012-HK) 升 2.9%。

權重股騰訊 (0700-HK) 上漲 2.3%，站上 298 元，成功穩定軍心。滙豐 (0005-HK) 表現也不弱，收盤上揚 1.4%。

智通財經認為，港股當前之所以相對穩定，一方面是前期漲幅也不大，獲利盤相對也不多；另一方面是市場也不存在什麼泡沫，由低迷的交易量即可看出。本週恆指預計主要是處於觀望狀態，因為市場縮量嚴重，多空都不敢輕舉妄動。

華盛證券指出，投資人目前正留意美股及科網股能否止跌回升。鮑爾預計將公開演說，市場留心升息步伐及他對經濟前景的看法。之後就是月底的 G20 峰會，美中雙方能否達成任何協議。