LINE、瑞穗銀、Orient三家公司攜手設立LINE Credit

LINE 旗下 LINE Financial、瑞穗金融集團旗下瑞穗銀行、Orient 公司，今 (27) 日對外宣布他們 3 家公司將於 2019 年春天完成對 LINE Credit 進行第三者配股增資。

屆時，預期三家公司的出資比例如下：

LINE Financial 51%、瑞穗銀行 34%、Orient 公司 15%

今後，LINE Credit 將朝著提供嶄新的個人信用評分服務「LINE Score」、高易用性的個人無擔保貸款服務「LINE Pocket Money」的方向來做準備。

這三家公司表示，將結合 LINE 在通訊軟體方面的優勢、瑞穗銀行在金融方面的專業、與 Orient 公司在個人無擔保貸款服務的豐富經驗，打造嶄新且具高易用性的金融服務。

「LINE Score」

在日本國內的 7,800 萬 LINE 用戶，人人可以使用這項服務。利用獨自的評分模式來進行審查，讓個人信用評分的結果可視化，在提供各項商品服務時給予消費者最佳的條件。計畫運用瑞穗銀行和 Orient 公司在信用審查的專業、LINE 所擁有的用戶行動傾向數據、使用者提供的額外資訊來進行信用評分。為線上金融服務貼身打造最合適的行用評分平台。另外，在進行信用評分前，需先經過使用者同意。

「LINE Pocket Money」

參考「LINE Score」計算出的個人信用評分，來設定貸款利率與額度。從申請、借入、償還，全部都能在 APP 上完成。

今 (27 日) 天 LINE(JP-3938) 在東京股市收盤時大漲 12.94% 股價 3,840 日圓。