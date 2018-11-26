維珍妮(02199-HK)U+A0純利大幅增長39.9%至1.337億港元

維珍妮國際（02199-HK）公佈截至2018年9月30日止6個月未經審核中期業績。期內錄得收入總額30.629億萬元港幣，較去年同期按年上升8.9%；毛利增長12.7%至6.581億元港幣。受惠於越南廠房產能及效率的持續提升，集團的利潤率持續錄得改善，純利增長39.9%至1.337億元港幣，純利率為4.4%。董事會決議宣派中期息每股普通股3.6港仙，並維持分派財政年度純利不少於30%的股息政策。

創新技術方面，胸圍及貼身內衣產品繼續為集團的主要收益來源，該部分期內收益按年上升4%至23.729億元港幣，佔集團總收益約77.5%。胸杯及其他模壓產品方面，集團策略性地保留了大部分胸杯做內部生產之用，該部分收益於期內貢獻2.58億元港幣，佔總收益8.4%。

越南產能方面，集團積極提升越南產能的擴展及效率，以配合各大品牌合作夥伴在貿易戰陰霾下對越南生產基地更熱切的訂單需求。同時，集團亦積極推動具備信息化的自動化生產模式，以加強生產管理及提升效率。

維珍妮主席、首席執行官兼執行董事洪游奕先生表示，2018年初中美貿易爭端升溫帶來環球經濟及貿易局勢衝擊，但維珍妮較早已在越南佈局，反而帶來增加市場份額的契機。公司於2018年重點研發及採用七大創新技術，為合作夥伴開發出深受市場歡迎的舒適產品，帶動銷售的穩步發展。

另外，洪游奕主席強調，雖然越南廠能會加快發展，但中國深圳的廠房依舊非常重要，不僅會保留廠房而且會保持一定規模。

記者 朱琦