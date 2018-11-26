新股市場暢旺 陳浩濂：香港今年或排全球新股集資額首位

今年香港新股市場暢旺，財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，據最新數據顯示，香港今年有望在全球新股集資額排首位。

在香港投資基金公會活動上，陳浩濂致辭時指出，香港股市市值逾4萬億美元，為1997年的10倍。香港新股集資額在世界處於領先地位，過去九年裡面，其中五年的新股集資額都位於全球第一。

今年有多個內地大型企業赴港上市，陳浩濂表示，香港是中國的國際金融中心，擁有多項優勢，包括透明的上市制度、完善的法律制度，以及資金流動自由，可成為內地企業的「走出去」的跳板。他認為，香港應把握機遇，滿足內地對金融服務的需求，提升金融競爭力。

數據顯示，廣東省有逾220間機構在港上市，佔在港上市的內地企業總數逾20%。陳浩濂認為，粵港澳大灣區經濟規模超過1.5萬億美元，香港需把握發展機遇。

在人民幣國際化方面，陳浩濂表示，香港是全球最大的離岸人民幣中心，處理全球超過70%離岸人民幣支付交易。政府會尋求擴大雙向跨境資金流動，包括將互聯互通機制擴至ETF、債券通拓展南向通等。隨著內地市場日益開放，香港可利用其獨特優勢，為投資者提供人民幣的產品或服務。

截至去年底，本港管理的資產達3.1萬億美元，對沖基金規模達632億美元，均在亞洲位列第一。陳浩濂表示，政府會繼續為基金行業提供良好環境，包括提供稅務優惠、推動與其他市場基金互認，推動行業在全球的業務。

活動上，安永會計師事務所財富及資產管理服務主管合伙人林小芳表示，大灣區發展舉措加強了香港和內地之間的聯繫，促使資產管理規模和成交量增加，提高成本效益，讓投資者獲得更好服務。

安永和香港投資基金公會共同發佈的調查指出，香港基金管理公司面對投資者規模及銷售渠道有限的問題。過去三年來，業務拓展、風險與合規及投資組合管理的費用增加超過10%。約64%受訪者表示，正進行或將進行金融科技開發，但僅一半人認為金融科技方案有助解決基金銷售問題。

調查提出多項建議，包括加快香港和大灣區的內地與香港基金互認安排，以香港聯交所和深圳證交所為試點推出交易所買賣基金通，以及擴大內地養老金制度中第三支柱的投資範圍。

文：敖璐斯