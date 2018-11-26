喬福在手訂單4億元 估Q4本業獲利季增逾10%

工具機廠喬福 (1540) 隨著原料價格下跌，台系供應商可望降價下，法人估，第四季本業獲利將比第三季成長 10% 以上，目前公司在手訂單 4 億元，營收預估至明年上半年無虞，且因中美貿易戰使美國製造業對機台需求提升，每月接單金額約 5000 萬到 6000 萬元，預期 2019 年營收將持續成長。喬福為台灣專業客製化 CNC 機台廠，主要生產切削中心機、電腦車床、相關零配件加工等，並以自有品牌 JOHNFORD 行銷全球，公司 95% 外銷，每個國家有 1 至 2 家代理商接應，100% 收美元。



原料方面，鐵鑄件佔成本的 50%，11 月 1 台灣小鋼胚報價每公噸 1 萬 5625 元，較 7 月每公噸 1 萬 6700 元下跌 6.4%；此外，9 月開始全球最大線軌廠 THK 已開始降價，台系線軌螺桿廠 10 起通知交期將從 6 個月縮短為 4 個月，預期台系供應商於近期也將降價，對於下游機台廠原物料成本下降。



上半年受惠反應原物料價格公司對下游客戶平均漲價及美元升值，第三季鑄件、線軌螺桿供貨較不吃緊，公司間接增加員工加班時數等因素，使得第三季營收 1.88 億元，季增 41%，年增 24%，營業利益為 0.37 億元，季增 50.7%；單季稅後淨利 0.23 億元，主要是沒有匯兌收益，季減 65.5%，每股稅後盈餘為 0.27 元。



因料源穩定，高 ASP 的大型機台出貨比重提升，喬福自結 10 月營收 0.71 億元，月增 8%，年增 165.2%，目前每月持續加班趕工上半年遞延之訂單，且大型機台毛利率較高，法人預期，第四季本業獲利可望較上季成長逾 10%，每股盈餘為 0.4 元，累計今年全年每股盈餘約 1.54 元。