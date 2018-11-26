「裕融甲特」訂於2018.11.26上市

裕融企業股份有限公司甲種特別股（股票代號：9941A）股票上市開始買賣日期。

一、上市股票種類及數量：甲種特別股 100,000,000 股。

二、上市股票開始買賣日期：民國 107 年 11 月 26 日。

三、上市股票權利義務：

(一) 到期日：無到期日。

(二) 股息：甲種特別股年率 4%（五年期 IRS 利率 0.93875%+3.06125%），按每股發行價格計算。五年期 IRS 利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。

(三) 股息發放：每年以現金一次發放。

(四) 公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先依章程規定提列法定盈餘公積，其次再依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，就其餘額優先分派甲種特別股當年度得分派之股息。

(五) 公司對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，倘因年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股股息，公司得決議取消甲種特別股之股息分派，不構成違約事件。

(六) 甲種特別股為非累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。

(七) 超額股利分配：甲種特別股股東除依第 4 及第 5 款領取之股息外，不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

(八) 剩餘財產分配：甲種特別股股東分派公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。

(九) 表決權及選舉權：於股東會無表決權及選舉權，但於甲種特別股股東會及甲種特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。

(十) 轉換普通股：不得轉換成普通股，亦無要求公司收回其所持有之甲種特別股之權利。

(十一) 特別股收回：得於發行日滿五年之次日起隨時按原實際發行價格，收回全部或一部之甲種特別股。

(十二) 以現金增資發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東，均有相同權利之新股優先認股權。

四、產業類別、上市股票代號及簡稱：

(一) 產業類別：其它

(二) 代號：9941A

(三) 簡稱：裕融甲特

五、上市股票公司英文名稱及簡稱：

(一) 英文名稱：Yulon Finance Corporation, Preferred Shares A

(二) 簡稱：YFCPSA

六、公司營利事業統一編號：23528130

七、大陸地區投資人投資上開公司持股限額：單一大陸地區投資人不得達百分之十、全體大陸地區投資人無限制。

八、僑外資投資上開公司持股限額：無。

九、上開公司特別股股票係採無實體發行。