國内業績增速放緩，中國電信頻頻佈局海外業務，未來能否實現逆轉？

國際化的背景下，企業選擇走出國門開拓國際市場。這不，電信運營商也紛紛加入拓展海外市場的隊伍。根據中國電信（00728-HK）官網發佈消息稱，11月19日中國電信及其本地合作夥伴組成的聯合體正式中標成為菲律賓第三家電信運營商。

這已經不是中國電信第一次發展國際業務。此前，該集團就曾在印度設立代表處發展印度市場，並試圖通過收購巴西電信公司Oi的大部分股權進駐巴西。投資者想必也是疑惑為何電信運營商會頻頻發展跨國業務？究竟是國内市場已經做大做強可以放手發展海外市場，還是發展海外市場來填補國内市場的不足呢？

業績增幅放緩，三大運營商墊底

在談中國電信國際業務之前，財華社先帶大家“感受”下其國内經營業務發展幾何？

根據中國電信最新財報數據顯示，今年前三季度中國電信實現營業收入2849.71億元人民幣（單位同下），同比增長了3.6%；其中，服務收入同比增長了6%；實現股東應佔利潤190.34億元，同比增長2.7%。

（中國電信2018年前三季度財務報表，圖片來源：港交所）

如果只看今年前三季度的經營數據，中國電信營收和淨利潤雙增的業績表現還算喜人。但財華社通過對比該公司往年前三季報發現，中國電信此兩項數據增速在逐年放緩。根據財務數據顯示，中國電信2016年與2017年前三季度營收增幅為7.1%和4.1%；而股東應佔利潤同比增幅為7.2%和5.5%。

然而今年前三季度，中國聯通得益於混改紅利，營收業績同比大幅增長，相比之下中國電信前三季度經營業績遜色很多。而與4G用戶出現負增長的中國移動相比，中國電信差距依然很大。

然而根據通信網公佈10月份運營商運營數據顯示，今年上半年中國移動寬帶用已實現淨增2238.6萬戶，9月份完成全年新增用戶數量1.4億萬戶的目標，10月份新增430.2萬戶的數據將中國電信遠遠的甩在後面。此外，在10月份當月移動淨增用戶量以及淨增4G用戶量上中國電信處在墊底的位置。

綜合來看，尤其是在“提速降費”的大環境下，中國電信在國内電信運營商市場的競爭中一直處於劣勢。

佈局海外能否打破發展瓶頸？

從上述數據中，我們可以看到中國電信業務發展能力完全不敵另外兩大電信大佬，頻繁佈局海外業務真能彌補國内市場業務發展的不足嗎？

根據中國電信表示，此次菲律賓招標旨在尋找一個有足夠技術和運營能力的運營商參與菲律賓市場，提供高質量的電信服務，提升菲律賓通信基礎設施發展水平。進駐菲律賓將推動推動兩國通信產業的全面對接，帶動中國通信產業鏈上下遊與菲律賓通信產業全面合作，推動包括通信設備製造商、終端製造商、互聯網應用等與菲律賓同行的合作交流。

國内電信運營商競爭激烈，提速降費更是為其發展增添了不小的壓力，尋求海外市場來探索新的市場空間，培育新的業務增長點，對運營來說不失是是一個好的出路。根據證券時報報道可知，除了中國電信謀求海外市場以外，中國移動也不甘落後，積極籌辦海外市場的建設，其所涉及的海外地區包括南非、俄羅斯、中東、新加坡等地區，更是將其5G網絡技術融入其中；而中國聯通海外業務也發展頗豐，先後在泰國、南非、越南成立子公司，海外業務涉及國際漫遊、國際專線。

如此來看，面對國内市場發展瓶頸，謀求海外市場已成為運營商未來的發展趨勢。

但從財報數據上來看，短期内海外業務併沒能給電信運營商帶來多大效益。根據中國電信前三季度報顯示，由於海外業務的營收和淨利潤佔比不及公司總營收和總利潤的百分之十，因此併未在財報中列出相關海外業務數據。由此看來，海外業務發展所帶來的收益隻是集團總收益的九牛一毛，更何談補充國内業務收益。

此外與中國電信不同的是，中國移動有“雄厚的家底”來支撐其國際業務的發展。反觀，中國電信營收、淨利潤增速放緩，經營業績與其他兩家運營商差距較大。其在發展國際的業務的同時也要保證國内業務持續穩定的增長，否則“另辟市場、另謀赢利點”的戰略隻會讓公司“得不償失”。

總結

綜上所述，由於海外業務投資週期長，短期未能給中國電信帶來多大的利好效益。但目前來看，發展5G網絡可能是中國電信“彎道超車”的一個絕佳的機會。而在5G網絡建設上中國電信也不甘示弱，11月21日在海口成功舉行海南5G網絡首次應用展示，作為消費者的我們最期待的是未來5G時代中國電信能夠帶外性價比高的資費套餐服務。