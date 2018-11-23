【華冠投顧】選前觀望量能縮、前波低點仍有守

鍾騏遠 分析師

#一分鐘強勢股：

3016 嘉 晶：前天大漲、今天創高來到季線，量能縮減、留意季線反壓

4721 美琪瑪：雖季線之上出現買盤，唯季線下彎，量能沒有跟上。

6244 茂 迪：跳空帶量鎖住漲停，下周須留意創高之後，是否出現賣壓。

3682 亞太電：連續三日大漲之後，今天出現換手量，留意下周是否開紅盤

3228 金麗科：經多日整理帶量攻漲停，同樣的，季線下彎留意創高之後的賣壓

#一分鐘盤勢分析：

大盤今天持續量縮，除了中美貿易戰的不確定性之外，市場仍舊擔心選後利多出盡，股價將進行拉回整理。不過，由於本次台股自 9 月以來，修正幅相當的大，許多個股甚拉回年初的起漲點，即使中美貿易衝擊，影響仍未在今年看到，但預期心理導致市場拋售，多數個股都出現超跌。既然選前已經開始跌了，選後再跌的可能性相對較低。如果真的破前低，那就代表還有更大利空，即將降臨在台股身上，否則仍舊以區間整理視之。

被動元件今天多數拉回，不若矽晶、PCB 強勢，的確相當可惜。不過，只要是指數在年線之下，都屬於空方市場趨勢，既然如此，個股的操作上就必須以短線為宜，除非前景看好、股價基期不高，否則開高都不建議追強。不過，今日有幾檔權值股，都出現買盤升溫的現象，包括 2317 鴻海、2409 友達、2344 華邦科等，若這些股票未走弱，那大盤是否轉空，仍須多加觀察。

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