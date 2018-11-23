據新華社，11月23日，國務院印發《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若幹措施的通知》。

《通知》指出，建設自由貿易試驗區(以下簡稱自貿試驗區)是黨中央、國務院在新形勢下全面深化改革和擴大開放的戰略舉措。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深刻認識支持自貿試驗區深化改革創新的重大意義，貫徹新發展理念，進一步發揮自貿試驗區全面深化改革和擴大開放試驗田作用。

《通知》圍繞自貿試驗區建設發展需要，在營造優良投資環境、提升貿易便利化水平、推動金融創新服務實體經濟、推進人力資源領域先行先試等方面，加大改革授權和開放力度，給予政策扶持，體現特色定位，提出了53項切口小、見效快的工作措施，著力打通有關工作的“堵點”和“難點”，推動自貿試驗區更好發揮示範引領作用。

《通知》具有五方面特點，一是加大改革授權力度。在風險可控前提下，通過下放相關權限，支持自貿試驗區大膽試、大膽闖、自主改。二是開展試點探索。推動相關措施在自貿試驗區先行先試，在契合自貿試驗區發展定位的關鍵領域開展探索，進一步發揮自貿試驗區試驗田作用。三是進一步推動對外開放。在現有外商投資負面清單基礎上，提出有關開放舉措，打破準入後的“玻璃門”。如，進一步放寬外商投資建設工程設計企業、人才中介機構等方面的資質限製。四是給予政策扶持。給予自貿試驗區有針對性的扶持政策，補齊功能短板，促進新產業、新業態、新模式發展，培育發展新動能。五是體現特色定位。根據各自貿試驗區的特色功能定位，提出不同的深化改革創新措施，引導各自貿試驗區有針對性地開展探索，53項支持措施中有14項適用於特定自貿試驗區。

《通知》強調，各有關地區和部門、各自貿試驗區要牢固樹立總體國家安全觀，強化底線思維和風險意識，維護國家核心利益和政治安全，主動服務大局。各有關地區和部門要高度重視、密切協作，以釘釘子精神抓好深化改革創新措施落實工作，不斷提高自貿試驗區建設和管理水平。