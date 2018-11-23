【IPO追蹤】冰雪運動元素內地房企奧山控股即將登陸港股

來自中國湖北省的物業開發商奧山控股遞交於港交所主板上市申請，其主要從事以首次購房者及房屋升級者為目標的住宅物業開發，亦涉及商業及混用物業，公司物業還包括用於冰雪運動和娛樂的物業，其奧山國際冰雪運動旅遊小鎮入選由國家體育總局發佈的全國優質體育產業項目名錄。

公司發展重心目前在湖北省，但擬有選擇性地擴張至中國浙江等其他地區。截至2018年9月30日，公司在湖北、安徽、四川以及重慶合共擁有23個項目，公司應佔總土地儲備的估計總建築面積約為3百萬平方米。

據公司招股文件顯示，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年6月30日止六個月，公司分別錄得收入為18.53億元（人民幣，下同）、13.12億元、15.52億元以及2.65億元；錄得純利為7060萬元、4600萬元、1.95億元，以及期內虧損9583萬元；期內公司經資本負債比率分別為804%、316.5%、568.9%以及288.6%；毛利率為23.7%、27%、42.7%以及18.3%。

公司擬將此次上市集資款項淨額用作開發物業項目（及奧山國際冰雪運動旅遊小鎮和光谷奧山府的住宅及商業物業）的建造成本；償還若干現有計息銀行及其他借款；以及用作一般營運資金。

