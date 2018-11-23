央行上海總部：將不少於100億再貸款聚焦於重點民企

據央行上海總部22日消息，央行上海總部日前發佈《關於進一步加強民營企業和科技創新企業金融服務的實施意見》。為了切實發揮中央銀行貨幣信貸工具導向支撐作用，增強民營企業信心，《實施意見》運用了多種貨幣信貸工具“多管齊下”切實傳導優惠政策：

一是要求充分發揮再貸款定向調控、精準滴灌功能，將不少於100億元的再貸款額度聚焦於科技創新、先進製造業等重點領域民營、小微企業，同時努力撬動金融機構運用自有資金進一步加大信貸投放。金融機構要切實將再貸款優惠利率傳導至企業，運用再貸款資金發放的民營、小微企業貸款加權平均利率，要低於運用其他資金發放的同期同檔次貸款加權平均利率。

二是加大對民營企業票據融資支持力度，要求對民營企業票據再貼現不設單張和總額的限製，對有一定規模和行業知名度的民營企業票據再貼現重點傾斜。開通科技創新企業票據再貼現綠色通道，對科技型小微企業小額票據(票面金額500萬元及以下)優先辦理再貼現。力爭每年辦理民營企業和科技型小微企業再貼現超過150億元，把央行再貼現優惠政策切實傳導至民營企業和科技型小微企業。

三是落實“民營企業債券融資支持工具”政策，要求發揮金融管理部門、政府部門、金融機構、債券市場專業機構等多方合力，通過創設信用風險緩釋工具、擔保增信等多種方式，重點支持暫時遇到困難，但有市場、有前景、技術有競爭力的民營企業債券融資。金融機構要積極參與相關工作，推動債券融資支持工具在上海有效實施。

四是發揮好抵押補充貸款資金的引導作用，要求轄内開發性和政策性金融機構積極運用抵押補充貸款資金加大對科創和外貿領域重點民營、小微企業的信貸投放，有效降低企業融資成本。