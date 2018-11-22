永豐餘、中華紙漿落實綠色永續 同獲台灣永續企業獎

永豐餘及旗下中華紙漿實踐循環經濟、深耕綠色永續，在今 (22) 日舉辦的第 11 屆 TCSA 台灣企業永續獎，雙雙獲得「企業永續報告獎金獎」。中華紙漿另外還以特殊紙領域的回收再利用模式，獲頒「單項績效獎 - 創新成長獎」與「Top 50 台灣永續企業獎」。



中華紙漿總經理黃志成代表出席領獎時，以「森生不息」總結華紙在綠色永續上的努力作為。華紙引領傳統造紙產業轉型，把紙從書寫閱讀跨足到食、衣、住、行等領域，更為貼近民眾生活，讓紙業在全球市場找到新的立足點，開啟林漿紙循環經濟。



值得一提的是，華紙與標籤紙供應商、客戶端及永豐餘工業用紙合作，串聯上、中、下游共同創造永續循環的回收鏈，妥善收集標籤底紙，回收製造包裝用的瓦楞紙，幫助客戶減少處理成本，進而延長產品生命週期，並減少新紙的投入，間接降低木材使用，達到珍惜資源，永續經營的正向循環。2017 年回收成效，相當於減少 6000 棵樹的需求量。



永豐餘堅信「零排放、零廢棄」，天下沒有廢棄物只有被錯置的資源，不斷用創意與新技術將製程餘料資源化，如餘泥的再利用研發、生質燃料設備建置等。甫於成功大學亮相的「成大建築未來工作室 - 永豐餘循環經濟示範基地」，就是國內外的一大創舉。永豐餘與華紙提供農、工業餘料，讓成大學生製造教室工作桌，具體呈現循環經濟中最關鍵的材料科學部分。來自華紙工業餘料膠結製成的「鹼激發漿體」，透過成大團隊調整不同成分與配比，抗壓強度高，可廣泛應用於各式建築。永豐餘提供的 nPulp 漿板，是歷經十餘年時間自主研究開發出的新一代環保材質。以稻麥收割後的廢棄秸稈為原料，透過特殊生物酵素處理，製程中不添加任何化學原料，達到自然資源的永續及環境生態保育的目標。



永豐餘與中華紙漿自 2014 年開始出版企業社會責任報告書，展示於循環經濟上的努力與成就，除持續關注員工、社區與環境三大面向，同時呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，以改革產業、完整實行循環經濟為主要方向。永豐餘始終致力於發展循環經濟所需的資源與材料，讓台灣以至於全球的產業都能達到零廢棄的永續發展。