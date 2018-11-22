【IPO追蹤】紙類概念股順億控股申請香港主板上市

來自中國福建的順億控股有限公司（以下簡稱「順億控股」）向香港聯交所遞交主板上市申請，獨家保薦人為德健融資有限公司。

順億控股是一家一站式增值包裝解決方案服務供應商，專注設計、印刷、製造及供應紙類包裝產品。目前，順億控股的生產基地位於福建省，分別於福建省漳州、廈門及福清設立三間生產廠房。公司亦計劃設立新東源廠房提升產能，並預期於2019年9月開始興建生產設施。於2017年，公司在中國一站式增值瓦楞包裝解決方案服務市場的市場份額約為0.8%，排名第六。

根據招股文件顯示，於2015年、2016年、2017年財政年度往績記錄期間，公司收入由2015年約2.51億元（人民幣，下同）增加至4.53億元，截至2018年6月30日止六個月公司收入為2.44億元，較2017年同期增加約21.6%。公司純利亦由2015年1397.4萬元增加至2016年2254.5萬元，繼而增加至2017年4478.7萬元，年複合增長率達79.03%。於2015年至2017年三個財政年度及截止2018年6月底止六個月，公司分別錄得毛利5560萬元、7240萬元、1122萬元以及597萬元，以及毛利率分別為22.2%、23.8%、24.8%及24.5%。

公司此次上市集資所得款項將用於收購於漳州廠房的新機械及設備、程利新東園廠房、投資與研發活動以及營運資金。