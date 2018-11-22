美股盤中─科技股反彈 支撑道瓊上漲逾190點

美國股市週三中場上漲，道瓊一度上漲逾 190 點。科技股於本週初賣壓沉重，今日則見反彈。

台北時間 00:52

道瓊工業平均指數上漲 164.16 點或 0.67% 至 24629.80。

Nasdaq 指數上漲 113.82 點或 1.64% 至 7022.65。

S&P 500 指數上漲 28.00 點或 1.07% 至 2669.89。

臉書股價上漲逾 2%，亞馬遜上漲 2.4%。蘋果與 Alphabet 亦分別上漲 0.6% 與 1.5%。

這些科技股近來飽受壓力。至週二收盤為止，這些股票均自 52 週高點下跌逾 20%，進入空頭市場。科技股的大幅跌勢，促使道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 上週均下跌至少 3%。

分析師說，在近來的股市疲弱走勢中，科技股表現明顯。但在科技股內，仍當有所區別。科技股疲弱主要係因消費者智能類股成長減緩，但企業智能類股展望仍強勁。

歐洲股市週三亦上漲，泛歐指數上漲 0.7%，法國股市上漲 0.6%，德國股市上漲 1%。

週二，美國股市連續第二天下跌。能源股隨油價走低，零售股因公布獲利較預期疲弱，股價下挫。

週二的跌勢使得道瓊與 S&P 500 創 10 月底以來低點，以科技股為主的 Nasdaq 下跌至逾七個月低點。

分析師說，股市可能反彈。近來股市氣氛相當負面，投資人開始注意主要網站的消息，這代表股市可望反彈。

要求聯準會 (Fed) 減緩升息速度的壓力日益增加。分析師說，他們在 12 月仍將升息，2019 年就難預料。

經濟數據方面，美國公布 10 月耐久財訂單下降 4.4%，降幅大於預期。上週初次申請失業金人數上升至逾四個月高點。