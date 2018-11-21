李慧芬：13元之下買入華泰證券(06886-HK) 目標15元

據《中證報》從內地多家券商相關業務部門獲悉，滬倫通經紀業務有望在12月8日上線。各家券商正在全力以赴準備滬倫通業務方案，預計12月初完成全部系統測試。此外，目前已有逾十家券商通過做市商系統測試，在後續測試中被淘汰的券商將不具備做市商資格。

對於滬倫通做市商如何開展業務，報道引述華東某大型券商相關負責人指出，目前了解到的信息是，很可能會選出幾家大型券商開展滬倫通做市業務，其他券商接受客戶委託，向做市商報價，購買相應額度的CDR，通過大宗交易形式轉給客戶。

報道指，目前正緊鑼密鼓地向投資者介紹滬倫通業務，開展投資者教育、初步摸排等工作。根據要求，需對投資者是否符合CDR投資者適當性條件進行核查，並對個人投資者的資產狀況、知識水平、風險承受能力和誠信狀況等進行評估。

此外，上交所近日向會員券商下發文件，要求券商開展滬倫通CDR業務的投資者教育工作，幫助投資者知悉相關風險與規則，理性參與CDR交易。開展CDR業務的券商營業部承擔培訓該業務潛在合格投資者的職責。

現時市場人士預計，華泰證券(06886-HK)將是受惠的內地證券商之一。

近日其公布10月份業績，按中國會計準則，公司連同下屬兩家證券附屬實現營業收入共約8.96億人民幣(下同)。錄得淨利潤4.47億元。另外，全資子公司華泰資管公司利潤分配方案，其將向公司分配利潤10億元，公司將於近期收到有關分紅款。

而9月止的首三季度，營業收入125.19億，按年下降2.2%。錄得純利44.8億元，倒退4.8%，每股收益61分。

華泰證券近日股價逐級向上，投資者可於13元之下買入，獲利目標15元。

