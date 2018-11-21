港股尾盤翻紅上漲125點 科技股在連跌後反彈

港股今 (21 日) 隨美股低開之後，受科技股、內房股強勢反彈，帶動恒指由黑翻紅，截至收盤，恒生指數上漲 0.51% 或 125 點，收 25965 點，直逼 26000 關卡。國企指數報 10480，升 0.14% 或升 14 點。

在碧桂園 (2007-HK) 強漲 4.8% 之下，中國內房股普遍上漲，融創中國 (1918-HK) 漲 3.59%，合景泰富漲 8.57%。德銀發布報告，仍看好中國地產股，預期政府將會於 2019 年上半年放寬調控措施，因此呼籲投資者在明年上半年調控政策有可能放寬前布局中國內房股，特別是中型發展商。

碧桂園股價江波圖 圖片來源：Google

在美股科技股連日下挫之後，港股科技股有所反彈。美團點評上漲 4.7%，中芯國際 (0981-HK) 漲 5.8%，騰訊控股 (0700-HK) 漲 2.8%。騰訊自今年 3 月初以來反覆下跌，儘管期間曾有多次技術反彈，但都難回衝至 50 日均線上方。今天收漲之後，股價回到 290 元，重新挑戰 295 元附近的 50 日均線阻力。

國際油價重啟跌勢，帶來石油股下跌，雖然港股由黑翻紅，也未能改變油股下挫局面。中海跌 2.45%，在「三桶油」中賣壓最重，中石化跌 1.35%，中石油跌 1.9​​9%。高盛發表報告認為，近期因油價下跌造成的股價回調，提供了具吸引力的買入機會。

對於油價後市走向，第一上海指出，石油與科技股下跌是拖累大盤表現的主因，而權重股都呈現偏軟的走勢。由於港股正處於階段性平衡期狀態，估計恒指在 24500 至 26650 範圍內區間震盪，市場傾向進行炒股不炒市的短線操作

瑞銀認為，在目前對經濟增長擔憂加重的背景下，戰術上青睞業績韌性較強，不受整體盈利放緩影響的類股，建議增持石油和天然氣、銀行、建築、鐵路設備、公用事業、旅遊 (A 股)、醫療保健 (H 股) 和教育 (ADR)，減持房地產、材料 (子板塊中看好水泥)、可選消費和多元化金融板塊。