中教控股(00839-HK)：教育行業外資股比放寬將利好市場

上周中共中央國務院發佈《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，令到教育行業掀波瀾。今日中教控股（00839-HK）業績發佈會上，公司執行董事兼首席執行官喻愷稱，目前公司業務並不涉及學前教育方面，不受政策影響。他又稱，從行業背景來看，國家長期致力於普惠性的學前教育，其性質較接近與義務教育，且在財政分配上也以幼兒學前教育更為優先，這令高等教育有更大的市場化發展機會。

截至今年8月底全年業績，公司錄得收入9.33億元（人民幣，下同），純利3.58億元，期內公司進行三個收購總共收購四所學校，帶動公司收入增長。而《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)送審稿)》(民促法)亦有對學校併購進行限制。喻愷指，民促法主要限制非營利學校，對於非義務教育的學校未有限制；另外對於實質為公辦資金背景的民辦學校有所限制反而是利好消息，可將更大市場還給民辦學校。公司首席財務官莫貴標稱，公司上市之時已計畫每年進行二至三所學校收購，兩至三年內將學生人數增加至20萬人，民促法並未對公司併購速度有所影響。

另外，對於教育行業將放寬外資股比限制，喻愷認為對行業發展會帶來更大空間。現時出國求學成本高，若學生未來在國內便可享受國際一流教育，相信會有很大的市場機會。

文：鄒舒惠