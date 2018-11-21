上交所：趙薇夫婦5年內禁任上市公司高層

上交所 20 日晚間對祥源文化、龍薇文化及有關責任人予以紀律處分，公開認定黃有龍、趙薇等人 5 年內不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員。

紀律處分決定書指出，浙江祥源文化股份有限公司和時任董事長孔德永， 西藏龍薇文化傳媒有限公司及其直接負責人員黃有龍、趙薇， 其他直接責任人員趙政在履行信息披露義務方面存在如下違規事項，包括：

一、龍薇傳媒未審慎籌劃收購事項、未充分提示終止風險，對市場和投資者產生嚴重誤導；二、龍薇傳媒披露控制權轉讓事項的籌資計劃和安排存在虛假記載、重大遺漏；三、龍薇傳媒未及時披露與金融機構未達成融資合作的情況；四、龍薇傳媒對無法按期完成融資計劃原因的披露存在重大遺漏；五、龍薇傳媒關於積極促使本次控股權轉讓交易順利完成的信息披露存在虛假記載、誤導性陳述。

事件主要涉及 2017 年，趙薇和丈夫黃有龍打算利用一家空殼公司，以人民幣 6000 萬元的自有資金撬動 30 億元的槓桿資金，收購市值百億的萬家文化 (現名為祥源文化)。這筆收購在媒體的質疑和監管層的介入下，以失敗告終。

2018 年 4 月，中國證監會公布了對萬家文化的處罰結果：孔德永、黃有龍、趙薇、趙政受到警告，並分別處以人民幣 30 萬元罰款，其中黃有龍、趙薇、孔德永 5 年內禁入證券市場；萬家文化、龍薇傳媒均被處以人民幣 60 萬元罰款，並被警告及責令改正。

隨後，黃有龍宣布辭任公司主席及執行董事以及董事會提名委員會主席職務。7 月 30 日，龍薇傳媒公告，公司法定代表人由趙薇變更為彭勝凱，經理、執行董事一職亦由趙薇變更為彭勝凱，趙薇完全退出龍薇傳媒經營層面。

但工商信息顯示，龍薇傳媒股權尚未發生股權變更，趙薇仍持有公司 95% 股份。龍薇傳媒註冊於 2016 年 11 月，註冊資本人民幣 200 萬元，趙薇持股 95%，孫丹持股 5%。