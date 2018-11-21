「元大韓國」受益憑證自2018.12.19下市

元大證券投資信託股份有限公司經理之「元大韓國 KOSPI 200 證券投資信託基金（00667）」受益憑證於本（107）年 12 月 19 日起終止上市。

一、元大證券投資信託股份有限公司業向主管機關申請終止旨揭基金之證券投資信託契約，經主管機關 107 年 11 月 15 日金管證投字第 1070342708 號函核准在案，核有本公司營業細則第 50 條之 2 終止上市之情事。

二、終止上市日期：107 年 12 月 19 日（最後交易日：107 年 12 月 18 日）。

三、暫停融資融券交易日期：自 107 年 11 月 21 日起。

四、融資融券最後償還或還券了結日期：107 年 12 月 4 日。

五、終止上市證券代號、名稱及經理公司：

(一) 代號：00667。

(二) 名稱：元大韓國 KOSPI 200 證券投資信託基金。

(三) 經理公司：

１、公司名稱：元大證券投資信託股份有限公司。

２、地址：台北市南京東路 3 段 219 號 11 樓。

３、電話：元大投信客戶服務專線 0800-009-968。

六、關於投資人權益相關事項，請查詢元大證券投資信託股份有限公司網站（http://www.yuantaetfs.com/#/Home/Index）。