謝瑞麟(00417-HK)：毛利率跌屬正常 下半年度零售市況不樂觀

謝瑞麟(00417-HK)公布截至9月底止中期業績，純利按年升38.9%至2426萬元(港元，下同)，每股盈利升38%至9.8仙，中期息4.8仙，按年大增128.6%。



期內毛利增長4.3%至7.43億元，不過毛利率下跌2.2個百分點至38.9%。謝瑞麟主席及行政總裁謝邱安儀在業績記者會表示，毛利率下降屬正常現象，因為公司一直發展加盟店拓展業務，批發生意比率上升，拉動毛利率下降。加上由於金價下跌，令足金生意比例提升，帶動銷售增長，而足金毛利率一向相對較低。因此，她形容集團毛利率為健康下降。

謝瑞麟中期營業額19.1億元，按年上升10.18%。港澳零售業務營業額增15.3%，同店銷售增長14.8%。內地零售業務營業額增加4.2%，同店銷售則減少3.5%。謝邱安儀表示，隨着訪港遊客人數按年上升，加上本地顧客消費意欲增加，帶動香港零售氣氛有所改善。不過，她認為，香港零售業人手短缺問題仍然嚴重，希望政府有相應政策幫助解決人手不足問題。

中美貿易關係前景未明，謝邱安儀認為，貿易摩擦將為全球及本地經濟帶來不明朗因素，或令人民幣貶值，對集團的香港及內地業務產生一定影響，其中內地業務的影響更為直接。對此，集團將採取謹慎樂觀的態度，也會制訂相應措施應對貿易摩擦，例如優化銷售網絡，繼續採取舖換舖策略，鞏固財政狀況，以及優化產品組合，加強顧客購物體驗等。

謝瑞麟總資產在內地佔六成，集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，人民幣貶值對業務會造成一定影響，或會採取一系列應對措施，包括對某類產品進行加價，更著重發展大眾化及主流產品，帶動毛利提高，保持現金流為正數的合理水平。

受貿易摩擦及人民幣貶值影響，謝邱安儀認為下半年度零售市況不太樂觀，不過隨著港珠澳大橋及高鐵通車，將會帶動自由行，但現時看來也只帶動當區或鄰近地區的零售業，需要一定時間才能見到明顯成效。



文：敖璐斯