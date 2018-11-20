保戶未承保 保險公司保存個資不得超過5年

有民眾投書到金管會，擔心保險雖然未承保，但個資仍遭利用。有鑑於此，金管會今 (20) 日表示，擬修法規範所有保險業，對於未承保的案件，若沒有訴訟的情況下，保險公司資料只能保存 5 年，5 年後保戶有權要求保險公司刪除個資，就算保戶沒有要求，保險公司也要主動刪除。

保險局副局長張玉煇表示，依據現行法規，沒有針對未承保案件的資料保存有所規定，因此，每家保險公司都有不同處理方式，不過，因為有民眾投書到金管會，在與保險業務員往來之初留下個資，但最後沒有承保，質疑保險公司仍保存沒有承保的保戶個資，擔心自己個資會遭利用。因此金管會決議修正「保險業招攬及核保理賠辦法」。

此次修法，將明定保險業對於未承保的保戶資料，若沒有申訴、調解等狀況，保存期限不得超過 5 年，5 年後消費者有權要求保險公司刪除個資，就算保戶沒有要求，保險公司也要主動刪除，且要求所有保險公司一體適用。

張玉煇進一步說明，保險公司保留未承保保戶個資期間，要依照個資法第 19 條、第 20 條，符合特定目的才可以使用，不得隨意拿出來行銷銷售。

針對已經承保但已滿期的保戶，保險公司也能刪除個資嗎？張玉煇表示，針對滿期的保單，法規並沒有明確規定多久要刪除，但同樣要符合個資法，符合特定目的才可以利用。

此外，民眾向銀行申請信用卡或房貸被拒，銀行也有 5 年後要將資料刪除的規定嗎？銀行局表示，若申請信用卡或房貸，銀行會保留書面資料或電子資料建在資料庫，但多久刪除法規上沒有明確規定，由銀行依照自身營業政策去處理。

但銀行局也強調，銀行跟保險都一樣，未跟客戶建立交易關係，就算留下客戶資料，公司要使用都要符合個資法。