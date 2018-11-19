【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股電子三雄中僅大立光表現強勢，台積電延續上週五跌勢，鴻海也下跌超過 1%，拖累電子族群表現疲軟，不過受到川普擬取消汽車關稅激勵，汽車零組件股大漲，同時中信金領漲金控股，加權指數在電子熄火下，由傳產及金融類股聯手撐盤，收盤上漲 0.32%。

《國際金融市場焦點分析》

中國銀保監會表示將出台支持民營經濟發展指導意見，對國有和民營經濟，以及大中小企業平等對待，特別是要求銀行保險機構採取有力、有效的措施緩解民營和小微企業融資難、融資貴的問題，受到激勵Ａ股券商股今日再度拉升，銀行保險股也有表現，不過中小創走勢分化，創業板一度跌逾 1%，午後券商及雄安概念再衝高，上証收盤再度收於全日高點，站上 2700 關卡。

《國際商品市場焦點分析》

美聯儲副主席克拉里達表示 FED 政策正越來越接近中性利率水平，有部分證據表明全球經濟放緩，制定政策必須考慮全球經濟前景，並且表示預計明年通脹不會出現大幅上升，讓市場對明年 FED 升息次數是否會維持原先的預測產生疑慮，美元指數受到衝擊大幅下挫，金價急拉向上站上 1220 美元；農產品期貨漲跌互見，預期收成加速，玉米收跌，出口需求樂觀，推升黃豆及小麥期價。

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