【華冠投顧】盤中解析：量縮盤整待變

劉彥良 分析師

美股漲跌互見，台股還是量縮狹幅震盪，高低差僅 41 點，預估量再度 9 字頭。目前台股在 9800 附近已經橫盤進入第三周，且均量持續下滑，多空交戰僵持不下，盤整待變等待放量表態方向。

指數變動不大，倒是中小型股在選舉行情想像下輪流發動，可惜這些個股多半是跌深反彈並無法扭轉中長期空方趨勢，反彈到月線或是好一點來到季線後就會開始承受壓力，所以搶跌深反彈的投資朋友可善加利用這兩條均線來設定停利點。

周末結束的 APEC 不歡而散甚至首次沒有共同宣言，最大的原因還是在美中兩國針對貿易議題上的爭執，月底川習會能否達成協議眾說紛云，這也是造成國際股市大多呈現橫盤整理的原因。另外最近歐洲事件如預算案和英國脫歐的問題也干擾著全球股市。

現階段我認為還是小心謹慎，不用預設大盤多空何方表態，操無作上無論多空都是要短打為宜並且持股比率不宜過高，若要抱波段則空單的勝算會比較大，因為目前大盤中長期均線走空，代表未來指數向下的機率較高。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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