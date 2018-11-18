朱民預測：2020年全球經濟將發生大幅波動

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民今日在第九屆財新峰會表示，2020年左右，全球經濟將發生大幅波動。

朱民分析稱，今年的全球經濟增速處於危機以來的最高點，明後年，經濟增速會逐漸放緩，“因為強勁的財政刺激政策，美國今年會達到2.8%-3%的增長速度，非常強勁，明年會跌到2.5%，後年會繼續往下跌”。

朱民表示，“三天以前，我和美聯儲前主席耶倫有一個對話，在她任美聯儲主席的時候，我在IMF工作的時候，我們曾經對美國潛在增長水平的分析，我們分別研究，但結論是一樣的，美國的潛在增長率是2%。我又一次問她，今天你是不是認為美國的潛在增長率水平還是2%？她認為美國今天經濟潛在增長率水平還是2%。所以美國的經濟增長會從今天的2.8%到3%左右逐漸回歸到2%的均衡和潛在增長水平”。

朱民認為，經濟增速放慢、公司盈利放慢會影響股市的估值。在經濟放緩，美聯儲升息等壓力下，市場信心會受到影響，引起股市的大幅度波動。“2020年，全球經濟發生大的波動和下滑，全球金融市場發生大的調整和波動是完全有可能的“。

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新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055