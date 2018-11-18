樓繼偉談積極財政:中央地方財政擴張空間不大 應減稅

全國社會保障基金理事會理事長，全國政協常委、外事委員會主任樓繼偉今日在第九屆財新峰會表示，應該多減一點企業所得稅和降低個人所得稅的邊際稅率。

在回答“積極的財政政策的空間還有多大”時，樓繼偉直言，首先，地方政府的財政擴張空間不大，因為債務已經非常沈重了，而且收入上也並不樂觀。“不能夠再次啟動大規模基建，否則杠桿率會越來越高，就會把風險往後推，再出系統性風險麻煩就更大了”。

其二，他認為中央財政還是有空間的，但中央財政的情況“我認為也不樂觀”。據11月公布的去年社會保險基金決算，各級財政補貼、各類社會保險收支補貼了12000億。“每年的增長速度很大，我們的社會保險體系是高度碎片化的，是不可持續的，是每年都要靠財政補貼的。這個問題不解決，這12000億的補貼還會比較快地增長。在老齡化加劇的情況之下，無論是社會養老保險還是社會醫療保險，它的壓力都非常大。所以，從中期看壓力也比較大，也不樂觀”。

樓繼偉認為，應通過一些財政工具對當前陷入比較大風險的金融機構進行“拆雷”、“降杠桿”和“去風險”。但這要求監管方面有市場化的思路，“監管方面如果不適當地管制，我是覺得財政的一些措施是比較難出手的”。

在談到減稅時，樓繼偉稱，應該多減一點企業所得稅和降低個人所得稅的邊際稅率。他以北歐為例，北歐國家財政收支占GDP比重達40%，包含社會保險。但北歐的一些國家仍可持續發展，原因就在於他們的增值稅稅率達到了20%以上，但把企業所得稅和個人所得稅稅率降了下來，如此，企業仍舊是很有競爭力的。“因為增值稅並不是企業的負擔，最終是消費者的負擔，中國在這兩個所得稅上降低的空間是有的”。

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新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055