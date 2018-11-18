周小川：部分第三方支付只看中预付款 模仿银行吸储

央行前行長周小川今日在第九屆財新峰會表示，由於區塊鏈等新興技術的出現，使得技術提供商與傳統金融機構在技術路徑選擇上存在部分分歧。在其看來，部分技術應用提供商沒有將潛在的金融服務能力發揮出來，而是把眼睛瞄向圈錢，“看中存款賬戶的錢，模仿銀行吸收公眾儲蓄”。

他以第三方支付牌照為例，其稱，在已經發放的200多張第三方支付牌照當中，“有一部分牌照領取者實際上對於支付科技，（提升）支付的效率、降低成本不是太感興趣，真正感興趣的就是能收預付款，收到預付款好像就行了。這樣的扭曲有時候會出問題，最近類似P2P搞資金池也出了不少類似的問題，這也是一種扭曲”。

此外，他分為，部分技術提供商將新產品、新技術當成投機賺錢的主要工具，“特別早地就推到市場上進行買賣，而且認為市場交易可能會在金錢上大有收獲，這樣的話會產生扭曲，而且甚至會產生一些損壞”。

第三，周小川擔心，IT行業、互聯網行業會出現“贏者通吃”的現象。這種現象“跟我們原本的目標是有所不同的”，周小川強調，市場應實現競爭性發展使得最好的技術能夠凸顯出來，最終被加以使用。

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新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055