LINE TV將與CHOCO TV整併 成全台最大影音串流平台

線上影音平台 CHOCO TV 20 日起將與 LINE TV 完成整併，未來將以全新的 LINE TV 面貌與用戶見面，且從 20 日起，LINE TV 所有服務內容將由負責開發營運 CHOCO TV 的巧克科技新媒體負責，未來除擴大覆蓋至智慧電視機上盒外，也將新增免看廣告的付費 VIP 會員服務，結合雙方優勢，LINE TV 將躍升為台灣最大影音串流平台。

巧克科技新媒體在今年 10 月底完成 B 輪融資，由 LINE 總部與 NAVER 集團注資，投資額超過千萬美金，也成為巧克科技新媒體的最大股東，當時，巧克科技便表示，未來將與 LINE 結合雙方優勢，展開緊密合作。

據悉，LINE 總部與 NAVER 集團相中巧克科技新媒體旗下 CHOCO TV，無論在內容選擇、經營、數據分析、及原生內容的製作上，均擁有亮眼表現，盼能藉由其加入，提升 LINE 未來在影音內容上的戰力，也因此，此次雙方完成整併後，LINE TV 所有服務內容仍將由巧克科技新媒體負責營運。

待 LINE TV 與 CHOCO TV 於 11 月 20 日完成整併後，將推出全新的 LINE TV 服務，除提供更完善的功能、擴大覆蓋至智慧電視機上盒外，也將新增免看廣告的付費 VIP 會員服務，希望透過結合雙方優勢，使 LINE TV 躍升成為台灣最大影音串流平台。

巧克科技新媒體於 2016 年成立，旗下主要產品 CHOCO TV 擁有上萬小時，包括台、陸、韓、日、泰等地區的正版節目，以免費觀劇、貼近用戶需求為主打，目前在台灣擁有超過 200 萬月活躍用戶，為台灣原創戲劇產量最大的 OTT 平台，並於今年首季推出付費會員服務，滿足用戶的多元需求，第 3 季跨足藝人經紀及電影發行，積極布局娛樂產業。