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LINE TV將與CHOCO TV整併 成全台最大影音串流平台

巧克科技新媒體執行長劉于遜。(圖：LINE提供)
巧克科技新媒體執行長劉于遜。(圖：LINE提供)

線上影音平台 CHOCO TV 20 日起將與 LINE TV 完成整併，未來將以全新的 LINE TV 面貌與用戶見面，且從 20 日起，LINE TV 所有服務內容將由負責開發營運 CHOCO TV 的巧克科技新媒體負責，未來除擴大覆蓋至智慧電視機上盒外，也將新增免看廣告的付費 VIP 會員服務，結合雙方優勢，LINE TV 將躍升為台灣最大影音串流平台。

巧克科技新媒體在今年 10 月底完成 B 輪融資，由 LINE 總部與 NAVER 集團注資，投資額超過千萬美金，也成為巧克科技新媒體的最大股東，當時，巧克科技便表示，未來將與 LINE 結合雙方優勢，展開緊密合作。

據悉，LINE 總部與 NAVER 集團相中巧克科技新媒體旗下 CHOCO TV，無論在內容選擇、經營、數據分析、及原生內容的製作上，均擁有亮眼表現，盼能藉由其加入，提升 LINE 未來在影音內容上的戰力，也因此，此次雙方完成整併後，LINE TV 所有服務內容仍將由巧克科技新媒體負責營運。

待 LINE TV 與 CHOCO TV 於 11 月 20 日完成整併後，將推出全新的 LINE TV 服務，除提供更完善的功能、擴大覆蓋至智慧電視機上盒外，也將新增免看廣告的付費 VIP 會員服務，希望透過結合雙方優勢，使 LINE TV 躍升成為台灣最大影音串流平台。

巧克科技新媒體於 2016 年成立，旗下主要產品 CHOCO TV 擁有上萬小時，包括台、陸、韓、日、泰等地區的正版節目，以免費觀劇、貼近用戶需求為主打，目前在台灣擁有超過 200 萬月活躍用戶，為台灣原創戲劇產量最大的 OTT 平台，並於今年首季推出付費會員服務，滿足用戶的多元需求，第 3 季跨足藝人經紀及電影發行，積極布局娛樂產業。

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