中國史上最嚴學前教育新政出爐 概念股慘趴

中國國務院最新發文，規定民辦幼稚園不準單獨或作為一部分資產打包上市，並規定上市公司不可透過股市融資投資營利性幼稚園，遏制民間幼稚園過度逐利行為，也讓早盤相關概念股重挫。

這道被稱為史上最嚴的學前教育新規發布後，不僅昨晚美股時段中概教育股權線暴跌，其中紅黃藍盤中狂瀉近 60%，兩度交易中斷，碧桂園旗下學前教育股博實樂盤初大跌 29%，瑞思學科跌近 6%。

緊接著，中國股市今 (16) 日開盤後，A 股相關概念股全線下挫，截止發稿， 威創股份直跌打到跌停板，和晶科技、昂立教育等多股下跌。威創股份董秘兼副總經理李亦爭就在昨晚緊急回應表示：「這個事對行業的影響比較大，我們內部也在研究中。」

這次中國的學前教育新政之所以引起市場驚恐，首先，與市場最為相關的條款是有關於民辦幼稚園不能上市。中信建投證券研究陳萌表示，這次意見禁止民辦幼稚園上市或者被上市公司收購，這是遠超市場預期的。不過，值得注意的是，意見對於上市公司通過自有資金（非股市融資）自建營利性民辦幼稚園的行為並未規定。

此外，意見還規定，民辦幼稚園不能 VIE 架構控制非盈利，代表目前上市公司透過 VIE 架構控制非營利性幼稚園方式不被允許，超出市場預期。未來義務教育階段學校是否會有類似政策推出，也值得密切關注。

中信證券分析師薑婭認為，此次新政非常出乎意料，雖然前期民促法送審稿已經引起市場對教育政策影響的關注，但幼教屬可選擇營利性機構，因此單純從資本化方向來說對該領域本並無特別的擔心，主要關注和擔心是落在幼教的運營潛力、商業模型，以及普惠園必須在限期內達到 80% 的比例對一些中低端民辦幼稚園的影響和替代。