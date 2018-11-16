【華冠投顧】盤中解析：持續震盪 個股表現

劉彥良 分析師

道瓊盤中一度大跌近 300 點，但在傳出中國已書面向美提出貿易讓步措施下，買盤開始進場拉抬，終場反倒收漲 208 點，也就是說上下超過 500 點的震盪。

台股以小高盤開出，但在輝達和應材財報不佳盤後重挫的拖累下，賣壓出籠再度開高走低並來到平盤之下，目前則在盤下作震盪。

台積電 (2330) 和聯發科 (2454) 遭外資調降目標價，電子權值股走弱壓抑指數表現。幸好中小型股在選前的火種不滅，人氣指標的漲價概念股表現突出，其中新納入 MSCI 全球中小型指數成份股且切入電動自行車的達方 (8163) 不到 10 點就漲停鎖住，而蜜望實 (8043) 也在 10 點出頭跟進漲停。

選前政府偏多心態，加上 G20 前對於美中貿易衝突緩解的樂觀預期，皆有利台延續反彈行情，下周月線可望翻揚形成助漲，上檔反壓還是先看萬點，站穩後再看空方缺口和季線。

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