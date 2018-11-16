騰訊(00700-HK)ADR升6.62元 向300元進發？

道指挫後轉升。在ADR交易的港股亦普遍做好。港股ADR指數收報26266點，升162點，升0.62%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報294.62元，較港收市升6.62元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報66.39元，較港收市升0.39元；港交所(00388-HK)ADR收報230.62元，較港收市升1.62元；友邦(01299-HK)ADR收報76.6元，較港收市跌0.07元。

內銀內險股向好，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.51元，較港收市升0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.45元，較港收市升0.04元；中人壽(02628-HK)ADR收報16.91元，升0.15元。

油價上升，中海油(00883-HK)ADR收報13.11元，較港收市升0.15元；中石油(00857-HK)ADR收報5.72元，較港收市升0.02元；中石化(00386-HK)ADR收報6.66元，較港收市升0.08元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.6元，較港收市升0.15元；聯通(00762-HK)ADR收報8.83元，較港收市升0.11元；中電信(00728-HK)ADR收報4.14元，較港收市跌0.01元。