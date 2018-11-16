中國消費者本土購買力有幾強？ 到2025年時將支撐全球奢侈品銷售

周四公布的一項研究顯示，奢侈品品牌將更加不得不在中國市場努力吸引當地消費者，因為預計到2025年時，中國市場將占近半數的奢侈品銷售。

根據諮詢公司貝恩與意大利制造業協會Altagamma的聯合報告，今年全球個人奢侈品銷售有望成長6%，齊平2017的成長幅度。報告稱2018年奢侈品市場達2,600億歐元(2940億美元)。

報告預測，中期而言，增速將放緩至3-5%，可能的不利因素包括美國經濟衰退風險，或是中國經濟增長降溫。

但不考慮中美貿易戰對高檔品牌的沖擊，中國消費者將繼續為奢侈品行業提供成長動力。

報告稱，中國消費者目前占到總銷售額的33%，預計到2025年的占比將達到46%。

在全球奢侈品行業情勢大致仍顯良性的背景下，預計屆時中國消費者的50%奢侈品購物將發生在中國內地，高於當前25%的比例。

“市場基本面非常穩健，”貝恩合夥人Federica Levato稱，“未來12-18個月，近期內可能會有微幅放緩，但我們不認為這會影響各大品牌在一個非常穩健市場的表現。”

從法國LVMH集團(LVMH.PA)旗下路易威登(Louis Vuitton)、迪奧(Christian Dior)、到意大利夾克生產商Moncler(MONC.MI)，中國奢侈品買家已經在推動眾多奢侈品牌的銷售反彈。

意大利古馳(Gucci)母公司開雲集團(Kering)(PRTP.PA)在10月介紹稱，中國客戶對古馳的購買已約有45%是在中國內地完成的。

手包等商品的海內外價差不斷縮小，加之北京調降進口稅，而歐元兌人民幣又大幅升值，這些因素均有助於中國民眾轉回國內進行消費。

**Z世代影響力愈發明顯**

在2015年時，中國奢侈品價格還比歐洲市場高出70%或80%，而現在平均高出近25%或30%。

鑒於此，習慣迅速發生改變，中國遊客不再只是為了買便宜的商品而到訪巴黎等時尚之都。

“他們現在旅遊是為了增加閱歷。當然，他們還會買奢侈品，但這已經不是旅遊的首要目的了，”Levato表示。

各大品牌也在中國市場擴張線上業務，而不是開設更多店面，他們考慮與阿里巴巴(BABA.N)和京東(JD.O)等中國電子商務巨頭合作，以爭取較遠城市的潛在消費者。

不論是中國還是國外，更為年輕一代消費者的主導地位已經促使各大品牌對社交媒體營銷進行投資，或推出迎合手機網購一代的產品，他們已經習慣於不一樣的購物方式。

貝恩稱，年齡介於22-37歲的千禧世代和在他們之後出生的Z世代年輕人，是推動2018年全球銷售增長的獨一無二的力量。

到2025年，這些年輕消費者所貢獻的市場份額料將從當前的約三分之一上升至55%左右。

消費者年齡結構的變化，也通過百貨商店客流量的下降反映出來，2018年商店零售份額下降，而網購份額上升。

中國2018年奢侈品銷售預計較上年增長20%，但歐洲和美國的增長勢頭則放緩，預計分別增長3%和5%。

路透巴黎11月15日